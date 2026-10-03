UFC 332 Results – Silva vs. Wang

UFC 332 results from the Delta Center in Salt Lake City, Utah

In Saturday’s main event, Natalia Silva and Cong Wang meet for the vacant women’s flyweight title.

Former champion Valentina Shevchenko vacated the 125-pound championship after suffering an undisclosed injury that is expected to keep her sidelined for up to a year.

The unexpected announcement brought an end to Shevchenko’s second reign as UFC women’s flyweight champion and immediately creates a new opportunity for two of the division’s top contenders.

UFC 332 results below:

Main Card (Paramount+ and CBS at 8 p.m. ET)

Natalia Silva defeated Wang Cong via unanimous decision (48-47, 48-47, 49-46) – for UFC women’s flyweight title

Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott

Esteban Ribovics defeated King Green via TKO – Round 1, 4:08

Roberto Soldic defeated Khaos Williams via unanimous decision (29-28, 29-27, 29-27)

Roman Kopylov defeated Ateba Gautier via TKO – Round 1, 3:12

Preliminary Card (Paramount+ at 6 p.m. ET)

Imanol Rodriguez defeated Alden Coria via TKO – Round 1, 3:11

Damian Pinas defeated Andrey Pulyaev via KO – Round 1, 1:15

Marcus McGhee defeated Anthony Romero via TKO – Round 1, 4:58

Anthony Wint defeated Lucas Armand via TKO – Round 1, 0:23

Early Prelims (Paramount+ at 4 p.m. ET)

Johnny Walker defeated Mick Parkin via KO – Round 1, 3:35

Jacobe Smith defeated Bruce Whitehead via TKO – Round 1, 1:32

Alexander Hernandez defeated Rafael dos Anjos via TKO – Round 2, 3:12

Ismail Naurdiev defeated Marvin Vettori via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Eric Nolan defeated Court McGee via TKO – Round 3, 3:26

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