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UFC 334 results, UFC 334

UFC 334 results – Gane vs. Hokit

By Eric Kowal 2 days ago

UFC 334 results from Madison Square Garden in New York, New York.  In Saturday’s main event, UFC heavyweight champion Ciryl Gane puts his title on the line for the first time against rising star Josh Hokit.

In the co-main event slot, UFC women’s bantamweight champion Kayla Harrison defends her strap against former two-division champion Amanda Nunes.

UFC 334 results below:

Main Card (Paramount+ at 9 p.m. ET)

Ciryl Gane defeated Josh Hokit via unanimous decision (48-47, 48-47, 48-47) – for UFC heavyweight title
Kayla Harrison defeated Amanda Nunes via submission (rear-naked choke) – Round 4, 1:29 – UFC women’s bantamweight title
Caio Borralho defeated Yousri Belgaroui via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Uros Medic vs. Kevin Holland ruled majority draw (28-28, 29-27, 28-28)
Luis Gurule defeated Bilal Hasan via split decision (29-28, 29-28, 28-29)

Preliminary Card (Paramount+ at 7 p.m. ET)

Stephen Thompson defeated Charles Radtke via TKO – Round 2, 2:54
Chris Duncan defeated Drew Dober via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Terrance McKinney defeated Jim Miller via KO – Round 1, 1:53
Cesar Almeida defeated Donte Johnson via TKO – Round 1, 3:20

Early Prelims (Paramount+ or UFC Fight Pass at 5 p.m. ET)

Melquizael Costa defeated Jared Gordon via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Bia Mesquita defeated Macy Chiasson via submission (rear-naked choke) – Round 1, 3:23
Juan Diaz defeated Alatengheili via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Evan Elder defeated Samuel Sanches via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-26)

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Eric Kowal
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