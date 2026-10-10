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Misfits Boxing

Misfits Boxing Results – Essex vs. Dapper

By Eric Kowal 3 days ago

Misfits Boxing results from Copper Bank Arena in London, England. Joey Essex and Dapper Laughs meet in a welterweight contest in the main event.

The co-main event is a light heavyweight matchup between Swarmz and Ambush Buzzworl.

Also, former two-division UFC champion Alex Pereira‘s coach Plinio Cruz makes his Misfits debut when he squares off against Gary Olive.

Misfits Survivor Tag Contest featuring Joey Knight, Andy Howson, Charles Bennet, and Lil Cracra in an every-man-for-himself showdown.

Misfits Tag Team Contest pits Nitboy and Kane West against Little T and Cracky Tokky.

In the championship bout, Carla Jade defends her Misfits lightweight title against Erika Night.

How to watch: Live on DAZN at 1:30 p.m. ET / 10:30 a.m. PT in the U.S. and 6:30 p.m. BST in the UK.

Results:

Main card (DAZN at 1:30 p.m. ET)

Joey Essex vs. Dapper Laughs ruled split draw (39-37 Essex, 40-36 Laughs, 38-38)

Ambush vs. Swarms ruled split draw (40-36 Ambush, 39-37 Swarms, 38-38)

Lil CraCra defeated Andrew Howson and Lil CraCra defeated Joey Knight – Round 3, 2:32 – survivor tag

Big Stacks defeated James Collins via split decision (39-36, 37-38, 38-37)

Jordan McCann defeated Mo Dean via TKO (mouthpiece refusal) – Round 2, 0:37

Plinio Cruz defeated Gary Olive via TKO – Round 2, 0:58

Nitboy and Kane West defeated Lil T and Cracky Tokky via unanimous decision (39-36, 39-36, 40-35) – tagteam bout

Carla Jade defeated Erica Night via unanimous decision (48-47, 48-47, 49-46)

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Eric Kowal
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