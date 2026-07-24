UFC Abu Dhabi weigh-in results: Ankalaev vs. Guskov

UFC Abu Dhabi results from the Etihad Arena in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

In the main event, former UFC light heavyweight champion Magomed Ankalaev meets rising contender Bogdan Guskov.

Ready to impress 💪@AnkalaevM weighs in at 205.5 lbs

[ #UFCAbuDhabi | SAT JULY 25 | 12pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/V2ZbKcGmiz

— UFC (@ufc) July 24, 2026