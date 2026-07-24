UFC Abu Dhabi weigh-in results: Ankalaev vs. Guskov
UFC Abu Dhabi results from the Etihad Arena in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
In the main event, former UFC light heavyweight champion Magomed Ankalaev meets rising contender Bogdan Guskov.
Ready to impress 💪@AnkalaevM weighs in at 205.5 lbs
[ #UFCAbuDhabi | SAT JULY 25 | 12pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/V2ZbKcGmiz
— UFC (@ufc) July 24, 2026
UFC Abu Dhabi weigh-in results below:
Main Card (Paramount+ at 12 p.m. ET)
Magomed Ankalaev (205.5) vs. Bogdan Guskov (205.5)
Steve Erceg (126) vs. Ramazan Temirov (126)
Islam Dulatov (171) vs. Wellington Turman (170)
Magomed Zaynukov (155.5) vs. Damian Rzepecki (155.5)
Rizvan Kuniev (265.5) vs. Tyrell Fortune (258)
Abubakar Vagaev (171) vs. Saygid Izagakhmaev (171)
Preliminary Card (Paramount+ at 9 a.m. ET)
Valter Walker (248) vs. Thomas Petersen (245)
Dustin Jacoby (205) vs. Muhammad Saidov (206)
Santiago Ponzinibbio (171) vs. Sam Patterson (170.5)
Ismael Bonfim (155.5) vs. Axel Sola (155.5)
Magomed Tuchalov (205.5) vs. Brendson Ribeiro (206)
Mike Davis (156) vs. Nurullo Aliev (156)
Cody Gibson (136) vs. Abdul Hussein (135.5)