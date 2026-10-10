UFC Vegas 122 Results – Allen vs. Duncan
UFC Vegas 122 results from the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the October 10 main event, Brendan Allen squares off against Christian Leroy Duncan in a middleweight contest.
Yesterday, three fighters missed weight while hitting the scales. Despite the infractions, the card will go on as planned.
UFC Vegas 122 results below:
Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)
Brendan Allen defeated Christian Leroy Duncan via submission (rear-naked choke) – Round 5, 2:46
Jai Herbert defeated Matheus Camilo via unanimous decision (29-28, 29-28, 2-28)
Loopy Godinez defeated Ketlen Souza via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Andre Fili defeated Kai Kamaka III via KO – Round 2, 0:22
Otari Tanzilovi defeated Malcolm Wellmaker via KO – Round 2, 2:39
Preliminary Card (Paramount+ at 5 p.m. ET)
Julius Walker defeated Gerald Meerschaert via TKO – Round 2, 3:35
Francisco Prado defeated Ismael Bonfim via KO – Round 1, 4:23
Niko Price defeated Leon Shahbazyan via TKO – Round 1, 1:58
Brendson Ribeiro defeated Felipe Franco via submission (mounted guillotine) – Round 1, 1:49
Allen Frye defeated RJ Harris via KO – Round 1, 2:59
Alice Pereira defeated Daria Zhelezniakova via TKO (doctor stoppage) — Round 1, 5:00
Melissa Gatto vs. Ernesta Kareckaite ends in majority draw (29-27, 28-28, 28-28)