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UFC Vegas 122 Results, UFC Vegas 122

UFC Vegas 122 Results – Allen vs. Duncan

By Eric Kowal 3 days ago

UFC Vegas 122 results from the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the October 10 main event, Brendan Allen squares off against Christian Leroy Duncan in a middleweight contest.

Yesterday, three fighters missed weight while hitting the scales.  Despite the infractions, the card will go on as planned.

UFC Vegas 122 results below:

Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)

Brendan Allen defeated Christian Leroy Duncan via submission (rear-naked choke) – Round 5, 2:46

Jai Herbert defeated Matheus Camilo via unanimous decision (29-28, 29-28, 2-28)

Loopy Godinez defeated Ketlen Souza via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Andre Fili defeated Kai Kamaka III via KO – Round 2, 0:22

Otari Tanzilovi defeated Malcolm Wellmaker via KO – Round 2, 2:39

Preliminary Card (Paramount+ at 5 p.m. ET)

Julius Walker defeated Gerald Meerschaert via TKO – Round 2, 3:35

Francisco Prado defeated Ismael Bonfim via KO – Round 1, 4:23

Niko Price defeated Leon Shahbazyan via TKO – Round 1, 1:58

Brendson Ribeiro defeated Felipe Franco via submission (mounted guillotine) – Round 1, 1:49

Allen Frye defeated RJ Harris via KO – Round 1, 2:59

Alice Pereira defeated Daria Zhelezniakova via TKO (doctor stoppage) — Round 1, 5:00

Melissa Gatto vs. Ernesta Kareckaite ends in majority draw (29-27, 28-28, 28-28)

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Eric Kowal
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