Tue. Nov 3rd, 2026
UFC Vegas 123 Results

UFC Vegas 123 Results – Moicano vs. Nolan

By Eric Kowal 3 days ago

UFC Vegas 123 results from the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the October 31 (Halloween) main event, UFC staple Renato Moicano meets Tom Nolan in a lightweight affair.

UFC Vegas 123 results below:

Main Card (Paramount+, 8 p.m.)

Tom Nolan defeated Renato Moicano via TKO – Round 3, 1:28

Jacobe Smith defeated Randy Brown via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-26)

Cody Durden defeated Ode Osbourne via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Luana Santos defeated Yana Santos via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Jean-Paul Lebosnoyani defeated Farman Hasanov via TKO (doctor’s stoppage) – Round 3, 2:11

Preliminary Card (Paramount+, 5 p.m.)

Dakota Hope defeated Francis Marshall via split decision (28-29, 29-28, 29-28)

Rodrigo Sezinando defeated Theodor Berggren via TKO (doctor’s stoppage) – Round 2, 5:00

Julian Erosa defeated Jeong Yeong Lee via knockout (punches) – Round 1, 1:31

Zachary Reese defeated Mickey Gall via unanimous decision (29-27, 29-27, 29-27)

Joe Kropschot defeated Nick Klein via submission (armbar) – Round 2, 1:25

Piera Rodriguez defeated Talita Alencar via unanimous decision (30-27. 30-27, 30-27)

Lucia Szabova defeated Tainara Lisboa via TKO (ground strikes) – Round 3, 3:20

author avatar
Eric Kowal
MyMMANews.com - We cover everything from MMA, BJJ, Bare Knuckle, Wrestling, Boxing, Kickboxing, and Judo News, Opinions, Videos, Radio Shows, Photos and more.
See Full Bio
social network icon social network icon social network icon social network icon
Tags: , ,

You may also like

Josh Hokit

Josh Hokit releases diss track rap video targeting UFC fighters

By Eric Kowal 11 hours ago
Makhmud Muradov

Makhmud Muradov beats 6 family members in MMA back-to-back

By Eric Kowal 1 day ago
Amiran Gogoladze, Oktagon 96

OKTAGON 96 Results: Amiran Gogoladze defeats Jessin Ayari to win welterweight title on Halloween

By Report 2 days ago
Canelo, Mbilli

Canelo vs. Mbilli Results and LIVE Prelim Fight Stream

By Eric Kowal 3 days ago
UFC Vegas 123, Renato Moicano

UFC Vegas 123 weigh-in results: Moicano vs. Nolan

By Eric Kowal 4 days ago
OKTAGON 96

OKTAGON 96 Weigh In Results: Vacant welterweight title fight set for Halloween spectacular

By Eric Kowal 4 days ago