UFC Vegas 123 Results – Moicano vs. Nolan
UFC Vegas 123 results from the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the October 31 (Halloween) main event, UFC staple Renato Moicano meets Tom Nolan in a lightweight affair.
UFC Vegas 123 results below:
Main Card (Paramount+, 8 p.m.)
Tom Nolan defeated Renato Moicano via TKO – Round 3, 1:28
Jacobe Smith defeated Randy Brown via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-26)
Cody Durden defeated Ode Osbourne via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Luana Santos defeated Yana Santos via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Jean-Paul Lebosnoyani defeated Farman Hasanov via TKO (doctor’s stoppage) – Round 3, 2:11
Preliminary Card (Paramount+, 5 p.m.)
Dakota Hope defeated Francis Marshall via split decision (28-29, 29-28, 29-28)
Rodrigo Sezinando defeated Theodor Berggren via TKO (doctor’s stoppage) – Round 2, 5:00
Julian Erosa defeated Jeong Yeong Lee via knockout (punches) – Round 1, 1:31
Zachary Reese defeated Mickey Gall via unanimous decision (29-27, 29-27, 29-27)
Joe Kropschot defeated Nick Klein via submission (armbar) – Round 2, 1:25
Piera Rodriguez defeated Talita Alencar via unanimous decision (30-27. 30-27, 30-27)
Lucia Szabova defeated Tainara Lisboa via TKO (ground strikes) – Round 3, 3:20