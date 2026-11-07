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UFC Vegas 124 Results

UFC Vegas 124 Results – Cortes-Acosta vs. Walker

By Eric Kowal 1 day ago

UFC Vegas 124 results – November 7, 2026

Saturday night’s main event pairs Waldo Cortes-Acosta and Johnny Walker in a heavyweight fight at the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the co-main event slot, top strawweight contenders Tatiana Suarez and Virna Jandiroba look to compete for title contendership.

UFC Vegas 124 results below:

Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)

Johnny Walker defeated Waldo Cortes-Acosta via TKO – Round 3, 2:27

Tatiana Suarez defeated Virna Jandiroba via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Elijah Smith defeated Davey Grant via KO – Round 1, 1:00

Lucas Fernando defeated Billy Elekana via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Nina Milosevic defeated Priscila Cachoeira via TKO – Round 2, 3:40

Mitch Raposo defeated Marcos Degli via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Preliminary Card (Paramount+ at 5 p.m. ET)

Ollie Schmid defeated Keiichiro Nakamura via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Thomas Petersen defeated Gabriel Lorenco via TKO – Round 3, 4:47

Karine Silva defeated Gabriella Fernandes via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Murtazali Magomedov defeated Jose Delano via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Austin Bashi defeated Carlos Calderon via submission (RNC) – Round 1, 1:07

Andre Petroski defeated Mantas Kondratavicius via TKO – Round 2, 4:39

Seokhyon Ko defeated Wellington Turman via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Jose Souza defeated Jonny Parsons via KO – Round 1, 4:16

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Eric Kowal
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