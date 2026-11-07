UFC Vegas 124 Results – Cortes-Acosta vs. Walker
UFC Vegas 124 results – November 7, 2026
Saturday night’s main event pairs Waldo Cortes-Acosta and Johnny Walker in a heavyweight fight at the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the co-main event slot, top strawweight contenders Tatiana Suarez and Virna Jandiroba look to compete for title contendership.
UFC Vegas 124 results below:
Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)
Johnny Walker defeated Waldo Cortes-Acosta via TKO – Round 3, 2:27
Tatiana Suarez defeated Virna Jandiroba via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Elijah Smith defeated Davey Grant via KO – Round 1, 1:00
Lucas Fernando defeated Billy Elekana via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Nina Milosevic defeated Priscila Cachoeira via TKO – Round 2, 3:40
Mitch Raposo defeated Marcos Degli via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Preliminary Card (Paramount+ at 5 p.m. ET)
Ollie Schmid defeated Keiichiro Nakamura via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Thomas Petersen defeated Gabriel Lorenco via TKO – Round 3, 4:47
Karine Silva defeated Gabriella Fernandes via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Murtazali Magomedov defeated Jose Delano via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Austin Bashi defeated Carlos Calderon via submission (RNC) – Round 1, 1:07
Andre Petroski defeated Mantas Kondratavicius via TKO – Round 2, 4:39
Seokhyon Ko defeated Wellington Turman via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Jose Souza defeated Jonny Parsons via KO – Round 1, 4:16