UFC Abu Dhabi results – Ankalaev vs. Guskov
UFC Abu Dhabi results from the Etihad Arena in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
In the main event, former UFC light heavyweight champion Magomed Ankalaev meets rising contender Bogdan Guskov.
UFC Abu Dhabi results below:
Main Card (Paramount+ at 12 p.m. ET)
Magomed Ankalaev vs. Bogdan Guskov
Steve Erceg vs. Ramazan Temirov
Magomed Zaynukov vs. Damian Rzepecki
Rizvan Kuniev defeated Tyrell Fortune via TKO (strikes) – Round 3, 1:12
Abubakar Vagaev defeated Saygid Izagakhmaev via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Preliminary Card (Paramount+ at 9 a.m. ET)
Valter Walker defeated Thomas Petersen via submission (calf slicer) – Round 1, 1:32
Muhammad Saidov defeated Dustin Jacoby via TKO (strikes) – Round 2, 4:49
Sam Patterson defeated Santiago Ponzinibbio via TKO (strikes) – Round 2, 3:06
Axel Sola defeated Ismael Bonfim via submission (D’Arce choke) – Round 1, 4:44
Magomed Tuchalov defeated Brendson Ribeiro via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Nurullo Aliev defeated Mike Davis via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Abdul Hussein defeated Cody Gibson via submission (head-and-arm choke) – Round 3, 3:07
The main card bout between Islam Dulatov and Wellington Turman has been cancelled due to a Dulatov illness.