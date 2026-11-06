UFC Vegas 124 weigh-in results: Cortes-Acosta vs. Walker

UFC Vegas 124 weigh-in results

Saturday night’s main event pairs Waldo Cortes-Acosta and Johnny Walker in a heavyweight fight at the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the co-main event slot, top strawweight contenders Tatiana Suarez and Virna Jandiroba look to compete for title contendership.

UFC Vegas 124 weigh-in results below:

Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)

Waldo Cortes-Acosta (262) vs. Johnny Walker (239)

Tatiana Suarez (115.5) vs. Virna Jandiroba (116)

Davey Grant (135.5) vs. Elijah Smith (135.5)

Billy Elekana (206) vs. Lucas Fernando (205)

Priscila Cachoeira (136) vs. Nina Milosevic (136)

Mitch Raposo (125.5) vs. Marcos Degli (126)

Preliminary Card (Paramount+ at 5 p.m. ET)

Keiichiro Nakamura (145) vs. Ollie Schmid (145.5)

Gabriel Lorenco (234) vs. Thomas Petersen (253.5)

Karine Silva (125) vs. Gabriella Fernandes (126)

Jose Delano (145.5) vs. Murtazali Magomedov (146)

Austin Bashi (145.5) vs. Carlos Calderon (145.5)

Mantas Kondratavicius (186) vs. Andre Petroski (185.5)

Seokhyon Ko (170) vs. Wellington Turman (171)

Jonny Parsons (169.5) vs. Jose Souza (171)

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