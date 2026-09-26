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UFC Vegas 121 Results

UFC Vegas 121 Results – Rosas Jr. vs. Barcelos

By Eric Kowal 2 days ago

UFC Vegas 121 results from the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the September 26 main event, Raul Rosas Jr. and Raoni Barcelos, each on a five-fight win-streak, collide in a bantamweight contest.

UFC Vegas 121 results below:

Main card (Paramount+ at 8 p.m. ET)

Raul Rosas Jr. defeated Raoni Barcelos via KO – Round 5, 1:38

Ailin Perez defeated Norma Dumont via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Luis Hernandez defeated Sedriques Dumas via submission (Standing guillotine) — Round 1, 0:57

Ilimbek Akylbeck Uulu defeated Mehemmedeli Osmanli via DQ (illegal knee) — Round 1, 2:19 – “TUF 34” bantamweight final

Tina Black defeated Melissa Amaya via TKO – Round 2, 3:19 – “TUF 34” women’s strawweight final

Prelims (Paramount+ at 5 p.m. ET)

Brady Hiestand defeated Rinya Nakamura via submission (rear-naked choke) — Round 2, 4:07

Rodolfo Vieira defeated Robert Bryczek via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Christian Edwards defeated Rodolfo Bellato via TKO — Round 3, 1:47

Elves Brener defeated Josiah Harrell via KO — Round 1, 4:14

Montel Jackson defeated Ricky Simon via TKO — Round 2, 2:39

Alatengheili defeated John Castaneda via split decision (29-28, 28-29, 29-28)

Yazmin Jauregui defeated Vanessa Demopoulos via TKO – Round 1, 1:02

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Eric Kowal
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