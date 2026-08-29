Duel Arena results and live stream – Perry vs. Jenkins
Duel Arena results from Kia Center in Orlando, Fla.
In Saturday night’s main event, “Platinum” Mike Perry meets late-notice opponent Brandon Jenkins who accepted the fight just two days ago after Dillon Danis pulled out from an apparent injury to his arm.
Watch the live preliminary bouts below:
Duel Arena results below:
Main Card (7:30 p.m.)
Brandon Jenkins defeated Mike Perry via TKO – Round 1, 2:38 (MMA)
BRANDON JENKINS DISLOCATES MIKE PERRY’S SHOULDER AND WINS VIA TKO pic.twitter.com/KpBPoDQcYW
— Duel Arena (@duelarenax) August 30, 2026
Paul Miller defeated Ben Azoulay via split decision (28-29, 30-27, 30-27) (Kickboxing)
Jimi Manuwa defeated Chase Sherman via TKO – Round 2, 1:52 (Boxing)
Blake Anthony defeated Nate Morrow via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28) (MMA)
Alex Nicholson defeated Brad Taylor via KO – Round 1, 2:47 (MMA)
Ryan Pownall defeated Patrick Clark Jr. via disqualification – Round 2 (Boxing)
Phil Rowe defearted Javanis Ross via unanimous decision (39-37, 39-27, 40-36) (Boxing)
Preliminary Card
Jack Grady defeated Wade Stokan via TKO – Round 1, 1:21 (Boxing)
A.J. Cunningham defeated Joe Penafiel via KO – Round 1, 4:04 (MMA)
Thomas Phillips defeated Shane King via unanimous decision (29-28, 30-27, 29-28) (Boxing)