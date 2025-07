PFL champ Timur Khizriev shot five times – VIDEO

2024 PFL featherweight championship Timur Khizriev, 29, was attacked while unloading a bag from the back of an SUV in Dagestan. A video released by Russian media outlet VestnikMMA shows the vicious ambush unfolding.

🚨В Махачкале расстреляли чемпиона PFL Тимура Хизриева (18-0). Двое в масках подкараулили Тимура во дворе жилого дома на улице Даниялова. Когда он вышел из гелендвагена, нападавшие открыли стрельбу. В спортсмена попали 5 пуль от травмата пистолета. Хизриев в операционной, жив. pic.twitter.com/KnUN4NYRKX — Вестник ММА (@VestnikMMA) July 15, 2025

In the July 15 attack, two masked men sneak up on the mixed martial artist and open fire, hitting him five times with rubber bullets.

Khizriev reportedly suffered injuries to his shoulder, hand, and chest. He remains in stable condition.

Khizriev’s manager, Rizvan Magomedov of Dominance MMA, told MMA Junkie’s Mike Bohn in a text message: “He’s in hospital now. He’s fine. Life is not in danger.”

The PFL released a statement on Tuesday:

Eric Kowal See Full Bio MyMMANews.com - We cover everything from MMA, BJJ, Bare Knuckle, Wrestling, Boxing, Kickboxing, and Judo News, Opinions, Videos, Radio Shows, Photos and more.