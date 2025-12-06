UFC 323 Results – Dvalishvili vs. Yan 2

UFC 323 results from the T-Mobile Arena

Saturday’s fight car is headlined by a rematch between UFC bantamweight champion Merab Dvalishvili and former champion Petr Yan. Dvalishvili defeated Yan via unanimous decision in their last outing on March 11, 2023.

The co-main event features UFC flyweight champion Alexandre Pantoja putting his title on the line against Joshua Van.

UFC 323 results below:

Main card (ESPN+ PPV at 10 p.m. ET)

Merab Dvalishvili vs. Petr Yan

Alexandre Pantoja vs. Joshua Van

Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira

Henry Cejudo vs. Payton Talbott

Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov

Prelims (ESPN2, ESPN+ at 8 p.m. ET)

Grant Dawson vs. Manuel Torres

Terrance McKinney vs. Chris Duncan

Maycee Barber vs. Karine Silva

Nazim Sadykhov vs. Fares Ziam

Early Prelims (ESPN+ at 6 p.m. ET)

Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira

Edson Barboza vs. Jalin Turner

Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan

Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli

Muhammad Naimov vs. Mairon Santos

