UFC 323 Results – Dvalishvili vs. Yan 2
UFC 323 results from the T-Mobile Arena
Saturday’s fight car is headlined by a rematch between UFC bantamweight champion Merab Dvalishvili and former champion Petr Yan. Dvalishvili defeated Yan via unanimous decision in their last outing on March 11, 2023.
The co-main event features UFC flyweight champion Alexandre Pantoja putting his title on the line against Joshua Van.
UFC 323 results below:
Main card (ESPN+ PPV at 10 p.m. ET)
Merab Dvalishvili vs. Petr Yan
Alexandre Pantoja vs. Joshua Van
Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira
Henry Cejudo vs. Payton Talbott
Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov
Prelims (ESPN2, ESPN+ at 8 p.m. ET)
Grant Dawson vs. Manuel Torres
Terrance McKinney vs. Chris Duncan
Maycee Barber vs. Karine Silva
Nazim Sadykhov vs. Fares Ziam
Early Prelims (ESPN+ at 6 p.m. ET)
Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira
Edson Barboza vs. Jalin Turner
Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan
Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli
Muhammad Naimov vs. Mairon Santos