Sat. Dec 6th, 2025
UFC 323 results, UFC 323

UFC 323 Results – Dvalishvili vs. Yan 2

By Eric Kowal 49 seconds ago

UFC 323 results from the T-Mobile Arena

Saturday’s fight car is headlined by a rematch between UFC bantamweight champion Merab Dvalishvili and former champion Petr Yan. Dvalishvili defeated Yan via unanimous decision in their last outing on March 11, 2023.

The co-main event features UFC flyweight champion Alexandre Pantoja putting his title on the line against Joshua Van.

UFC 323 results below:

Main card (ESPN+ PPV at 10 p.m. ET)

Merab Dvalishvili vs. Petr Yan
Alexandre Pantoja vs. Joshua Van
Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira
Henry Cejudo vs. Payton Talbott
Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov

Prelims (ESPN2, ESPN+ at 8 p.m. ET)

Grant Dawson vs. Manuel Torres
Terrance McKinney vs. Chris Duncan
Maycee Barber vs. Karine Silva
Nazim Sadykhov vs. Fares Ziam

Early Prelims (ESPN+ at 6 p.m. ET)

Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira
Edson Barboza vs. Jalin Turner
Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan
Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli
Muhammad Naimov vs. Mairon Santos

author avatar
Eric Kowal
MyMMANews.com - We cover everything from MMA, BJJ, Bare Knuckle, Wrestling, Boxing, Kickboxing, and Judo News, Opinions, Videos, Radio Shows, Photos and more.
See Full Bio
social network icon social network icon social network icon social network icon
Tags: ,

You may also like

Baatarkhuu

Baatarkhuu Submits Andrade To Win Bantamweight MMA World Title, Reis Crowned New Flyweight Submission Grappling World Champion

By Report 1 hour ago
Austin Trout, BKFC 85

Austin Trout remains perfect, defeats Luis Palomino in BKFC 85 main event

By Report 1 hour ago
Maycee Barber

Maycee Barber Poised for Triumphant Return at UFC 323: “It’s Been Too Long”

By Eric Kowal 11 hours ago
Merab Dvalishvili, UFC 298, Dvalishvili

Dvalishvili Heavily Favored to Retain Bantamweight Crown in UFC 323 Rematch Against Yan

By Eric Kowal 12 hours ago
UFC 323

UFC 323 weigh-in video and results – Dvalishvili vs. Yan 2

By Eric Kowal 22 hours ago
SENSHI 29

SENSHI 29 – All fighters make weight in Bulgaria – VIDEO

By Report 1 day ago