UFC 330 results – Makhachev vs. Machado Garry

UFC 330 results from the Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, Pennsylvania.

In the August 15 main event, UFC welterweight champion Islam Makhachev puts his title on the line against challenger Ian Machado Garry.

UFC women’s strawweight champion Mackenzie Dern faces challenger Gillian Robertson.

UFC 330 results below:

Main card (Paramount+ at 9 p.m. ET)

Islam Makhachev defeated Ian Machado Garry via unanimous decision (49-46, 49-46, 48-47) – for UFC welterweight title

Mackenzie Dern defeated Gillian Robertson via unanimous decision (49-46, 49-46, 48-47) – for UFC women’s strawweight title

Jalin Turner defeated Kaue Fernandes via KO – Round 1, 0:39

Dustin Stoltzfus defeated Mansur Abdul-Malik via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:25

Esteban Ribovics defeated Edson Barboza via TKO – Round 2, 1:32

UPreliminary Card (Paramount+ at 7 p.m. ET)

Chidi Njokuani defeated Joel Alvarez via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Charles Johnson defeated Eduardo Chapolin via submission (Scottish Twister) – Round 3, 1:36

Donte Johnson defeated Eric McConico via KO – Round 1, 1:38

Tresean Gore defeated Vicente Luque via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Early Prelims (Paramount+ at 5:30 p.m. ET)

Lucas Fernando defeated Rafael Tobias via TKO – Round 3, 1:10

Neil Magny defeated Ramiz Brahimaj via TKO – Round 2, 3:20

Jeremiah Wells defeated Myktybek Orolbai via submission (ninja choke) – Round 3, 1:24

Eric Kowal See Full Bio MyMMANews.com - We cover everything from MMA, BJJ, Bare Knuckle, Wrestling, Boxing, Kickboxing, and Judo News, Opinions, Videos, Radio Shows, Photos and more.