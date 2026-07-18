UFC Oklahoma City Results – Du Plessis vs. Usman
UFC Oklahoma City results from the Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma.
In the July 18 main event, former UFC middleweight champion Dricus Du Plessis meets former UFC welterweight champion Kamaru Usman at 185-pounds.
UFC Oklahoma City results below:
Main card (Paramount+ at 8 p.m. ET)
Dricus Du Plessis vs. Kamaru Usman
Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan
Chase Hooper vs. Mitch Ramirez
Tabatha Ricci vs. Fatima Kline
Tommy McMillen vs. Alberto Montes
Prelims (Paramount+ at 5 p.m. ET)
Jose Miguel Delgado defeated Austin Bashi via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Jean-Paul Lebosnoyani defeated Seokhyeon Ko via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Felipe Franco defeated Levi Rodrigues Jr. via TKO – Round 2, 1:40
Ezra Elliott defeated Damien Anderson via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Alden Coria defeated Stewart Nicoll via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
RJ Harris defeated Alvin Hines via TKO – Round 1, 1:40
Dione Barbosa defeated Anna Melisano via submission (rear-naked choke) – Round 1, 4:04