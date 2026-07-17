UFC Oklahoma City weigh-in results – Du Plessis vs. Usman
Official weigh-in results for UFC Oklahoma City from the Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma.
In the July 18 main event, former UFC middleweight champion Dricus Du Plessis meets former UFC welterweight champion Kamaru Usman at 185-pounds.
UFC Oklahoma Weigh-in results below:
Main card (Paramount+ at 8 p.m. ET)
Dricus Du Plessis (185.5) vs. Kamaru Usman (186)
Jared Cannonier (185) vs. Christian Leroy Duncan (185.5)
Chase Hooper (157.5)* vs. Mitch Ramirez (155.5)
Tabatha Ricci (116) vs. Fatima Kline (115.5)
Tommy McMillen (146) vs. Alberto Montes (146)
Prelims (Paramount+ at 5 p.m. ET)
Austin Bashi (145) vs. Jose Miguel Delgado (146)
Jean-Paul Lebosnoyani (171) vs. Seokhyeon Ko (169)
Levi Rodrigues Jr. (206) vs. Felipe Franco (205)
Alden Coria (126) vs. Stewart Nicoll (126)
RJ Harris (262.5) vs. Alvin Hines (264)
Anna Melisano (126) vs. Dione Barbosa (125)
Ezra Elliott (147.5)* vs. Damien Anderson (146)