UFC Shanghai Results – Song Yadong KO’s Umar Nurmagomedov
UFC Shanghai results from Oriental Sports Center in Shanghai, China. The Aug. 29 main event pairs Umar Nurmagomedov against Song Yadong in a battle of bantamweight contenders.
UFC Shanghai results below:
Main Card
Song Yadong defeated Umar Nurmagomedov via KO (right uppercut) – Round 2, 1:48)
SONG YADONG JUST KNOCKED UMAR NURMAGOMEDOV OUT COLD 😱😱😱 #UFCShanghai
📺 @paramountplus pic.twitter.com/0xJt9yUjdc
— UFC on Paramount+ (@UFConParamount) August 29, 2026
Denise Gomes defeated Yan Xiaonan via TKO (strikes) – Round 1, 4:49
Kai Asakura defeated Aoriqileng via TKO (strikes) – Round 2, 0:34
Sumudaerji defeated Alex Perez via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Liu Ce defeated Levi Rodrigues Jr. via KO (right hook) – Round 1, 4:26
Bilal Hasan defeated Nilson Rojas via KO (punch) – Round 2, 2:28
Preliminary Card
Andre Lima defeated Namsrai Batbayar via submission (guillotine choke) – Round 3, 3:03
Rei Tsuruya defeated Kevin Borjas via submission (rear-naked choke) – Round 1, 4:14
Sean Woodson defeated Jack Jenkins via split decision (29-28, 29-28 28-29)
Francesco Nuzzi defeated Xiao Long via TKO (strikes) – Round 1, 1:00
Hector Santiago defeated Lawrence Lui via KO (punches) – Round 2, 0:53
Julia Polastri defeated Xiong Jingnan via KO (head kick) – Round 1, 3:06
Cam Nelson defeated Ding Meng via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)