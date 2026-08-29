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UFC Shanghai Results, UFC Shanghai, Song Yadong

UFC Shanghai Results – Song Yadong KO’s Umar Nurmagomedov

By Eric Kowal 3 days ago

UFC Shanghai results from Oriental Sports Center in Shanghai, China. The Aug. 29 main event pairs Umar Nurmagomedov against Song Yadong in a battle of bantamweight contenders.

UFC Shanghai results below:

Main Card

Song Yadong defeated Umar Nurmagomedov via KO (right uppercut) – Round 2, 1:48)

Denise Gomes defeated Yan Xiaonan via TKO (strikes) – Round 1, 4:49

Kai Asakura defeated Aoriqileng via TKO (strikes) – Round 2, 0:34

Sumudaerji defeated Alex Perez via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Liu Ce defeated Levi Rodrigues Jr. via KO (right hook) – Round 1, 4:26

Bilal Hasan defeated Nilson Rojas via KO (punch) – Round 2, 2:28

Preliminary Card

Andre Lima defeated Namsrai Batbayar via submission (guillotine choke) – Round 3, 3:03

Rei Tsuruya defeated Kevin Borjas via submission (rear-naked choke) – Round 1, 4:14

Sean Woodson defeated Jack Jenkins via split decision (29-28, 29-28 28-29)

Francesco Nuzzi defeated Xiao Long via TKO (strikes) – Round 1, 1:00

Hector Santiago defeated Lawrence Lui via KO (punches) – Round 2, 0:53

Julia Polastri defeated Xiong Jingnan via KO (head kick) – Round 1, 3:06

Cam Nelson defeated Ding Meng via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

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Eric Kowal
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