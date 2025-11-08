UFC Vegas 111 results – Bonfim vs. Brown
UFC Vegas 111 results from the Apex in Las Vegas, Nevada.
In the Nov. 8 main event, welterweights Gabriel Bonfim and Randy Brown will collide following a flyweight co-main event feature between Joseph Morales and Matt Schnell.
UFC Vegas 111 results below:
Main Card (ESPN/ESPN+ at 7 p.m. ET)
Gabriel Bonfim defeated Randy Brown via KO (knee) – Round 2, 1:40
Joseph Morales defeated Matt Schnell via submission (guillotine choke) – Round 1, 2:54
Uros Medic defeated Muslim Salikhov via TKO – Round 1, 1:03
Chris Padilla defeated Ismael Bonfim via TKO – Round 2, 4:30
Christian Leroy Duncan defeated Marco Tulio via KO (spinning backfist, punches) – Round 2, 3:20
Preliminary Card (ESPN/ESPN+ at 4 p.m. ET)
Jamall Emmers defeated Hyder Amil via unanimous decision (29-27, 30-27, 30-27)
Raoni Barcelos defeated Ricky Simon via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Jacqueline Cavalcanti defeated Mayra Bueno Silva via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Josh Hokit defeated Max Gimenis via TKO (strikes) – Round 1, 0:56
Denise Gomes defeated Tecia Pennington via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Daniel Marcos defeated Miles Johns via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:23
Zachary Reese defeated Jackson McVey via submission (rear-naked choke) – Round 2, 1:38