Mon. Nov 10th, 2025
UFC Vegas 111 results

UFC Vegas 111 results – Bonfim vs. Brown

By Eric Kowal 2 days ago

UFC Vegas 111 results from the Apex in Las Vegas, Nevada.

In the Nov. 8 main event, welterweights Gabriel Bonfim and Randy Brown will collide following a flyweight co-main event feature between Joseph Morales and Matt Schnell.

UFC Vegas 111 results below:

Main Card (ESPN/ESPN+ at 7 p.m. ET)

Gabriel Bonfim defeated Randy Brown via KO (knee) – Round 2, 1:40

Joseph Morales defeated Matt Schnell via submission (guillotine choke) – Round 1, 2:54

Uros Medic defeated Muslim Salikhov via TKO – Round 1, 1:03

Chris Padilla defeated Ismael Bonfim via TKO – Round 2, 4:30

Christian Leroy Duncan defeated Marco Tulio via KO (spinning backfist, punches) – Round 2, 3:20

Preliminary Card (ESPN/ESPN+ at 4 p.m. ET)

Jamall Emmers defeated Hyder Amil via unanimous decision (29-27, 30-27, 30-27)

Raoni Barcelos defeated Ricky Simon via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Jacqueline Cavalcanti defeated Mayra Bueno Silva via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Josh Hokit defeated Max Gimenis via TKO (strikes) – Round 1, 0:56

Denise Gomes defeated Tecia Pennington via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Daniel Marcos defeated Miles Johns via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:23

Zachary Reese defeated Jackson McVey via submission (rear-naked choke) – Round 2, 1:38

author avatar
Eric Kowal
MyMMANews.com - We cover everything from MMA, BJJ, Bare Knuckle, Wrestling, Boxing, Kickboxing, and Judo News, Opinions, Videos, Radio Shows, Photos and more.
See Full Bio
social network icon social network icon social network icon social network icon
Tags:

You may also like

Andrei Arlovski, Misfits Boxing

Andrei Arlovski wins Misfits Boxing debut by KO, finishes Kelechi “Kelz” Dyke

By Eric Kowal 5 hours ago
Islam Makhachev, UFC 322, fishing, New Jersey

Islam Makhachev goes fishing in New Jersey ahead of UFC 322

By Eric Kowal 7 hours ago
Mike Tyson, Dana White

Mike Tyson – “Boxing was created broken, and it’s going to die broken”

By Eric Kowal 2 days ago
Mokaev, Muhammad Mokaev, Borislav Nikolić

Mokaev and Nikolić Kickstart Campaign For Champ vs. Champ Superfight

By Report 2 days ago
Samet Agdeve

Samet Agdeve Stuns Roman Kryklia To Win Inaugural ONE Heavyweight Kickboxing World Title

By Report 2 days ago
government shutdown

Government Shutdown Grounds Travel: Flight Chaos Threatens Plans for Fighters and Fans

By Eric Kowal 2 days ago