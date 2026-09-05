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UFC Paris results

UFC Paris results – Hooker vs. Parnasse

By Eric Kowal 1 day ago

UFC Paris results from Accor Arena in Paris, France.

In the main event, former two-division KSW champion Salahdine Parnasse makes his UFC debut in a lightweight bout against the gritty veteran in Dan Hooker.

UFC Paris results below:

Main Card

Salahdine Parnasse defeated Dan Hooker via KO – Round 1, 2:35

Axel Sola defeated Fares Ziam via KO – Round 1, 1:40

Michael Page defeated Nursulton Ruziboev via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Daniil Donchenko defeated Punahele Soriano via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Kurtis Campbell defeated Trevor Peek via submission (rear-naked choke) – Round 3, 3:07

Losene Keita defeated Muhammad Naimov via KO – Round 1, 2:54

Preliminary Card

Felipe Lima defeated Morgan Charriere via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Mario Pinto defeated Ryan Spann via TKO – Round 2, 0:55

Modestas Bukauskas defeated Oumar Sy via TKO – Round 2, 3:57

Pavel Andrusca defeated Nathaniel Wood via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Fabia Sintes defeated Michael Aljarouj via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-27)

Nora Cornolle defeated Klaudia Sygula via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Matthieu Duclos defeated Luis Felipe Dias via KO – Round 1, 4:35

Delphine Benouaich defeated Sofia Montenegro via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:22

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Eric Kowal
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