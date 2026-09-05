UFC Paris results – Hooker vs. Parnasse
UFC Paris results from Accor Arena in Paris, France.
In the main event, former two-division KSW champion Salahdine Parnasse makes his UFC debut in a lightweight bout against the gritty veteran in Dan Hooker.
UFC Paris results below:
Main Card
Salahdine Parnasse defeated Dan Hooker via KO – Round 1, 2:35
Axel Sola defeated Fares Ziam via KO – Round 1, 1:40
Michael Page defeated Nursulton Ruziboev via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Daniil Donchenko defeated Punahele Soriano via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Kurtis Campbell defeated Trevor Peek via submission (rear-naked choke) – Round 3, 3:07
Losene Keita defeated Muhammad Naimov via KO – Round 1, 2:54
Preliminary Card
Felipe Lima defeated Morgan Charriere via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Mario Pinto defeated Ryan Spann via TKO – Round 2, 0:55
Modestas Bukauskas defeated Oumar Sy via TKO – Round 2, 3:57
Pavel Andrusca defeated Nathaniel Wood via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Fabia Sintes defeated Michael Aljarouj via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-27)
Nora Cornolle defeated Klaudia Sygula via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Matthieu Duclos defeated Luis Felipe Dias via KO – Round 1, 4:35
Delphine Benouaich defeated Sofia Montenegro via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:22