UFC Baku weigh-in results and video: Fiziev vs. Torres
UFC officials held weigh-ins today ahead of Saturday’s UFC Baku fight card from National Gymnastics Arena in Baku, Azerbaijan.
Weigh-in results:
Main Card (Paramount+ at 12 p.m. ET)
Rafael Fiziev (156) vs. Manuel Torres (156)
Shara Magomedov (186) vs. Michel Pereira (185.5)
Nazim Sadykhov (156) vs. Matheus Camilo (156)
Asu Almabayev (126) vs. Charles Johnson (125.5)
Ikram Aliskerov (186) vs. Brunno Ferreira (185)
Abus Magomedov (185.5) vs. Michal Oleksiejczuk (186)
Preliminary Card (Paramount+ at 9 a.m. ET)
Farman Hasanov (170.5) vs. Eric Nolan (170.5)
Abdul Rakhman Yakhyaev (206) vs. Julius Walker (206)
Nursulton Ruziboev (186) vs. Andrey Pulyaev (186)
Kaan Ofli (146) vs. Javier Reyes (145.5)
Daniil Donchenko (170.5) vs. Theodor Berggren (171)
Bekzat Almakhan (136) vs. Jean Matsumoto (135.5)
Tahir Abdullayev (170.5) vs. Jefferson Nascimento (171)