Sun. Dec 14th, 2025
UFC Vegas 112 results, UFC Vegas 112

UFC Vegas 112 results – Royval vs. Kape

By Eric Kowal 15 hours ago

UFC Vegas 112 results from the Apex in Las Vegas, Nevada

And…. just like that, the UFC’s 2025 calendar year comes to a come with its final card of the year – UFC Vegas 112.

In the main event, former RIZIN bantamweight champion Manel Kape takes on former UFC flyweight title contender Brandon Royval at 125-pounds.

UFC Vegas 112 results below:

Main Card (ESPN2/ESPN+ at 10 p.m. ET)

Brandon Royval vs. Manel Kape

Giga Chikadze vs. Kevin Vallejos

Cesar Almeida vs. Cezary Oleksiejczuk

Melquizael Costa defeated Morgan Charriere via KO – Round 1, 1:14

Kennedy Nzechukwu vs. Marcus Buchecha declared a draw (28-28, 28-28, 28-28)

King Green defeated Lance Gibson Jr. via split decision (29-28, 29-28, 28-29)

Preliminary Card (ESPN2/ESPN+ at 7 p.m. ET)

Amanda Lemos vs. Gillian Robertson – Fight cancelled prior to event start

Yaroslav Amosov defeated Neil Magny via submission (anaconda choke) – Round 1, 3:14

Joanderson Brito defeated Isaac Thomson via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Steven Asplund defeated Sean Sharaf via TKO – Round 2, 3:49

Luana Santos defeated Melissa Croden via unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)

Guilherme Pat defeated Allen Frye via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Jamey-Lyn Horth defeated Tereza Bleda via TKO – Round 1, 2:05

author avatar
Eric Kowal
