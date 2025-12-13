UFC Vegas 112 results – Royval vs. Kape
UFC Vegas 112 results from the Apex in Las Vegas, Nevada
And…. just like that, the UFC’s 2025 calendar year comes to a come with its final card of the year – UFC Vegas 112.
In the main event, former RIZIN bantamweight champion Manel Kape takes on former UFC flyweight title contender Brandon Royval at 125-pounds.
UFC Vegas 112 results below:
Main Card (ESPN2/ESPN+ at 10 p.m. ET)
Brandon Royval vs. Manel Kape
Giga Chikadze vs. Kevin Vallejos
Cesar Almeida vs. Cezary Oleksiejczuk
Melquizael Costa defeated Morgan Charriere via KO – Round 1, 1:14
Kennedy Nzechukwu vs. Marcus Buchecha declared a draw (28-28, 28-28, 28-28)
King Green defeated Lance Gibson Jr. via split decision (29-28, 29-28, 28-29)
Preliminary Card (ESPN2/ESPN+ at 7 p.m. ET)
Amanda Lemos vs. Gillian Robertson – Fight cancelled prior to event start
Yaroslav Amosov defeated Neil Magny via submission (anaconda choke) – Round 1, 3:14
Joanderson Brito defeated Isaac Thomson via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Steven Asplund defeated Sean Sharaf via TKO – Round 2, 3:49
Luana Santos defeated Melissa Croden via unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)
Guilherme Pat defeated Allen Frye via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Jamey-Lyn Horth defeated Tereza Bleda via TKO – Round 1, 2:05