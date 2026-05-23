Usyk vs Rico FREE Prelim Fights and Full Card Results

Unified heavyweight boxing champion Oleksandr Usyk defends his WBC title against kickboxing legend Rico Verhoeven on Saturday, May 23 for Usyk vs Rico at the Pyramids of Giza in Egypt. Billed as “Glory in Giza,” the crossover match features Usyk as a massive favorite despite Verhoeven holding a significant 25-pound weight advantage.

Usyk vs. Rico Main Card (DAZN PPV at 1 p.m. ET)

Oleksandr Usyk defeated Rico Verhoeven via TKO – Round 11, 2:59

Hamzah Sheeraz defeated Alem Begic via KO – Round 2, 2:33

Jack Catterall defeated Shakhram Giyasov via unanimous decision (118-109, 119-108, 116-111)

Frank Sanchez defeated Richard Torrez Jr. via KO – Round 2, 0:55

Mizuki Hiruta defeated Mai Soliman via unanimous decision (98-92, 98-92, 99-91)

Benjamin Mendes Tani defeated Daniel Lapin via TKO – Round 4, 1:35

Usyk vs. Rico Prelims (Watch video aboe at 11 a.m. ET)

Jamar Talley defeated Basem Mamdouh via KO – Round 2, 1:51

Sultan Almohammed defeated Deny Impart via KO – Round 1, 1:12

Mahmoud Moubarek defeated Ali Sserunkuma via unanimous decision (38-37, 40-35, 40-35)

Omar Hikal defeated Michael Kalyalya via KO – Round 3, 0:55

