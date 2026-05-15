UFC Vegas 117 weigh-in results – Allen vs. Costa
UFC Vegas 117 weigh-in results from the Meta APEX in Las Vegas. The same venue hosts Saturday’s event (Paramount+).
In the May 16 main event, Arnold Allen and Melquizael Costa will meet in a featherweight contest.
UFC Vegas 117 weigh-in results below:
MAIN CARD (Paramount+, 8 p.m. ET)
Arnold Allen (145.5) vs. Melquizael Costa (145.5)
Doo Ho Choi (146) vs. Daniel Santos (145)
Malcom Wellmaker (135.5) vs. Juan Diaz (135.5)
Modestas Bukauskas (213.5) vs. Christian Edwards (214.5)
Timothy Cuamba vs. Bernando Sopaj (136)
Nikolay Veretennikov vs. Khaos Williams (170.5)
PRELIMINARY CARD (Paramount+, 5 p.m. ET)
Tuco Tokkos (205.5) vs. Ivan Erslan (205.5)
Tommy Gantt (156) vs. Artur Minev (155)
Ketlen Vieira (136) vs. Jacqueline Cavalcanti (135.5)
Cody Brundage vs. Andre Petroski (185.5)
Alice Ardelean (116) vs. Pollyanna Viana (115.5)
Daniel Barez (125.5) vs. Luis Gurule (125.5)
Shauna Bannon (115.5) vs. Nicolle Caliari (115.5)