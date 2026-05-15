Fri. May 15th, 2026
UFC Vegas 117

UFC Vegas 117 weigh-in results – Allen vs. Costa

By Eric Kowal 5 hours ago

UFC Vegas 117 weigh-in results from the Meta APEX in Las Vegas. The same venue hosts Saturday’s event (Paramount+).

In the May 16 main event, Arnold Allen and Melquizael Costa will meet in a featherweight contest.

UFC Vegas 117 weigh-in results below:

MAIN CARD (Paramount+, 8 p.m. ET)

Arnold Allen (145.5) vs. Melquizael Costa (145.5)

Doo Ho Choi (146) vs. Daniel Santos (145)

Malcom Wellmaker (135.5) vs. Juan Diaz (135.5)

Modestas Bukauskas (213.5) vs. Christian Edwards (214.5)

Timothy Cuamba vs. Bernando Sopaj (136)

Nikolay Veretennikov vs. Khaos Williams (170.5)

PRELIMINARY CARD (Paramount+, 5 p.m. ET)

Tuco Tokkos (205.5) vs. Ivan Erslan (205.5)

Tommy Gantt (156) vs. Artur Minev (155)

Ketlen Vieira (136) vs. Jacqueline Cavalcanti (135.5)

Cody Brundage vs. Andre Petroski (185.5)

Alice Ardelean (116) vs. Pollyanna Viana (115.5)

Daniel Barez (125.5) vs. Luis Gurule (125.5)

Shauna Bannon (115.5) vs. Nicolle Caliari (115.5)

author avatar
Eric Kowal
MyMMANews.com - We cover everything from MMA, BJJ, Bare Knuckle, Wrestling, Boxing, Kickboxing, and Judo News, Opinions, Videos, Radio Shows, Photos and more.
See Full Bio
social network icon social network icon social network icon social network icon
Tags:

You may also like

Anatoly Malykhin

Anatoly Malykhin Reclaims Heavyweight MMA World Title With Fourth-Round KO Over ‘Reug Reug’ Oumar Kane

By Eric Kowal 2 hours ago
MVP MMA, Ronda Rousey, Gina Carano, Rousey vs Carano

MVP MMA – Rousey vs. Carano weigh-in results and video

By Eric Kowal 4 hours ago
Money Moicano, Renato Moicano

Money Moicano MMA 1 – UFC’s Renato Moicano announces full fight card

By Report 2 days ago
Rousey vs. Carano, Jon Jones

Jon Jones, Cain Velasquez, others join Rousey vs. Carano broadcast team

By Eric Kowal 2 days ago
Khamzat Chimaev, Dillon Danis

Khamzat Chimaev To Face Dillon Danis At RAF10 in St Louis

By Eric Kowal 3 days ago
Ivana Petrovic, Oktagon 88

UFC veteran Ivana Petrovic looks to make statement in OKTAGON debut on Saturday

By James Lynch 4 days ago