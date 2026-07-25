Anthony Joshua vs. Kristian Prenga results and prelim stream
Anthony Joshua vs. Kristian Prenga results from Jeddah Superdome in Jeddah, Saudi Arabia.
Joshua, a two-time world champion and Olympic gold medalist, will return to the ring for the first time since he was involved in a car crash in Nigeria that claimed the lives of two close friends, Sina Ghami and Latif ‘Latz’ Ayodele.
Live prelim stream below
Anthony Joshua vs. Kristian Prenga results:
Main card (DAZN PPV LIVE)
Anthony Joshua defeated Kristian Prenga via KO — Round 2, 2:43
Hamzah Sheeraz defeated Simon Zachenhuber via majority decision (114-114, 115-113, 116-112)
Josh Kelly defeated Caoimhin Agyarko via unanimous decision (114-113, 115-112, 115-112)
Reito Tsutsumi defeated Alvino Herrera via TKO – Round 2, 0:28
Jakob Bank defeated Pawel August via unanimous decision (80-72, 80-72, 80-72)
Nishant Dev defeated Cesar Diaz via TKO – Round 1, 2:56
Prelims
Oleksandr Khyzniak defeated Lenny Patrach via TKO – Round 2, 1:56
Ziyad Almaayouf defeated Frank Mango via unanimous decision (78-71, 77-72, 77-72)
Mikie Tallon defeated Orlando Pino via KO – Round 1, 1:31
Mohammed Alakel defeated Lydon Chircop via TKO – Round 5, 2:02
Sultan Almohammed defeated Efren Besalduch via TKO – Round 3, 2:41
Omar Hikal defeated Brian Castellano via unanimous decision (42-35, 42-35, 42-35)
Mohamed Moubarak defeated Bryan Zapata via unanimous decision (39-37, 40-36, 40-36)