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Anthony Joshua vs. Kristian Prenga results and prelim stream

By Eric Kowal 18 hours ago

Anthony Joshua vs. Kristian Prenga results from Jeddah Superdome in Jeddah, Saudi Arabia.

Joshua, a two-time world champion and Olympic gold medalist, will return to the ring for the first time since he was involved in a car crash in Nigeria that claimed the lives of two close friends, Sina Ghami and Latif ‘Latz’ Ayodele.

Live prelim stream below

Anthony Joshua vs. Kristian Prenga results:

Main card (DAZN PPV LIVE)

Anthony Joshua defeated Kristian Prenga via KO — Round 2, 2:43

Hamzah Sheeraz defeated Simon Zachenhuber via majority decision (114-114, 115-113, 116-112)

Josh Kelly defeated Caoimhin Agyarko via unanimous decision (114-113, 115-112, 115-112)

Reito Tsutsumi defeated Alvino Herrera via TKO – Round 2, 0:28

Jakob Bank defeated Pawel August via unanimous decision (80-72, 80-72, 80-72)

Nishant Dev defeated Cesar Diaz via TKO – Round 1, 2:56

Prelims

Oleksandr Khyzniak defeated Lenny Patrach via TKO – Round 2, 1:56

Ziyad Almaayouf defeated Frank Mango via unanimous decision (78-71, 77-72, 77-72)

Mikie Tallon defeated Orlando Pino via KO – Round 1, 1:31

Mohammed Alakel defeated Lydon Chircop via TKO – Round 5, 2:02

Sultan Almohammed defeated Efren Besalduch via TKO – Round 3, 2:41

Omar Hikal defeated Brian Castellano via unanimous decision (42-35, 42-35, 42-35)

Mohamed Moubarak defeated Bryan Zapata via unanimous decision (39-37, 40-36, 40-36)

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Eric Kowal
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