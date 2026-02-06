PFL Road to Dubai weigh-in results – Nurmagomedov s. Davis
DUBAI, UAE (FEBRUARY 6, 2026) – Following today’s official weigh-ins, the stage is set for PFL Road to Dubai at the Coca-Cola Arena in Dubai, UAE, on Saturday, February 7, 2026.
The Main Event is official, as both PFL Lightweight World Champion Usman Nurmagomedov (20-0-0, 1 NC) and challenger Alfie “The Axe Man” Davis (20-5-1) made Championship weight at 155.0 lbs and 154.6 lbs respectively. The Co-Main Event was also solidified, as Ramazan Kuramagomedov (13-0) and Shamil Musaev (20-0-1) made the Championship limit as they weighed in at 170.0 lbs and 169.6 lbs respectively, and are set to compete for the inaugural PFL Welterweight World Championship on Saturday night.
PFL Road to Dubai will stream live exclusively in the U.S. on the ESPN App, STARZPLAY in MENA, and will be available in the UK & Ireland on DAZN.
The full weigh-in results are as follows:
PFL Road to Dubai Main Card:
Coca-Cola Arena, Dubai, UAE
ESPN App (U.S.) | STARZPLAY (MENA) | DAZN (UK & Ireland)
12 pm EST | 5 pm GMT | Saturday, February 7
PFL Lightweight World Title Main Event: C-Usman Nurmagomedov (155.0 lbs) vs. Alfie Davis (154.6 lbs)
PFL Welterweight World Title Main Co-Main Event: Ramazan Kuramagomedov (170.0 lbs) vs. Shamil Musaev (169.6 lbs)
Welterweight Main Card Bout: Abdoul Abdouraguimov (170.2 lbs) vs. Kendly St. Louis (171.0 lbs)
Featherweight Main Card Bout: Jesus Pinedo (145.2 lbs) vs. Salamat Isbulaev (144.2 lbs)
Heavyweight Main Card Bout: Pouya Rahmani (250.2 lbs) vs. Karl Williams (256.5 lbs)
PFL Road To Dubai Preliminary Card:
Coca-Cola Arena, Dubai, UAE
ESPN App (U.S.) | STARZPLAY (MENA) | DAZN (UK & Ireland)
9am EST | 2 pm GMT | Saturday, February 7
Lightweight Bout: Amru Magomedov (155.6 lbs) vs. Kolton Englund (155.8 lbs)
Bantamweight Bout: Taylor Lapilus (135.6 lbs) vs. Kasum Kasumov (136.0 lbs)
Featherweight Bout: Renat Khavalov (136.0 lbs) vs. Edgars Skrivers (135.2 lbs)
Lightweight Bout: Amin Ayoub (155.2 lbs) vs. Makkasharip Zaynukov (155.9 lbs)
Women’s Flyweight Bout: Denise Kielholtz (123.6 lbs) vs. Antonia Silvaneide* (127.0 lbs)
Light Heavyweight Bout: Luke Trainer (205.2 lbs) vs. Rob Wilkinson (204.6 lbs)
Light Heavyweight Bout: Khabib Nabiev (205.4 lbs) vs. Ahmed Sami (205.4 lbs)
Middleweight Bout: Haider Khan (185.4 lbs) vs. Jhony Gregory (184.6 lbs)
*Missed weight, will forfeit 20% of her purse