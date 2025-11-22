Sun. Nov 23rd, 2025
UFC Qatar Results, UFC Qatar

UFC Qatar Results – Tsarukyan vs. Hooker

By Eric Kowal

UFC Qatar results from the Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena in Doha, Qatar.

Lightweights Arman Tsarukyan and Dan Hooker will headline the event which airs live on UFC Fight Pass.

Former UFC welterweight champion Belal Muhammad meets Ian Machado Garry in the co-main event slot.

UFC Qatar results below:

Main Card (ESPN+ at 1 p.m. ET)

Arman Tsarukyan defeated Dan Hooker via submission (triangle choke) – Round 2, 3:34

Ian Machado Garry defeated Belal Muhammad via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Volkan Oezdemir defeated Alonzo Menifield via KO – Round 1, 1:27

Myktybek Orolbai defeated Jack Hermansson via KO – Round 1, 2:46

Waldo Cortes-Acosta defeated Shamil Gaziev via KO – Round 1, 1:22

Kyoji Horiguchi defeated Tagir Ulanbekov via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:18

Preliminary Card (ESPN+ at 10 a.m. ET)

Luke Riley defeated Bogdan Grad via KO – Round 2, 0:30

Nicolas Dalby defeated Saygid Izagakhmaev via split decision (29-28, 29-28, 28-29)

Asu Almabayev defeated Alex Perez via submission (guillotine choke) – Round 3, 0:22

Abdul Rakhman Yakhyaev defeated Raffael Cerqueira via submission (rear-naked choke) – Round 1, 0:33

Aleksandre Topuria defeated Bekzat Almakhan via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Ismail Naurdiev defeated Ryan Loder via KO (punch) – Round 1, 1:26

Nurullo Aliev defeated Shem Rock via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Denzel Freeman defeated Marek Bujlo via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)

