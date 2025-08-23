UFC Shanghai Results – Walker vs. Zhang
UFC Shanghai results from the Shanghai Indoor Stadium in Shanghai, China.
UFC Shanghai results blow:
Main card
Johnny Walker defeated Zhang Mingyang via second-round TKO (2:37)
Aljamain Sterling defeated Brian Ortega via unanimous decision (50-45, 50-45, 50-45)
Sergei Pavlovich defeated Waldo Cortes-Acosta via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Sumudaerji defeated Kevin Borjas via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Taiyilake Nueraji defeated Kiefer Crosbie via first-round TKO (3:33) | Illegal knee
Prelims
Gauge Young defeated Maheshate via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Charles Johnson defeateddef. Lone’er Kavanagh via knockout – Round 2, 4:35
Rongzhu defeated Austin Hubbard via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Kyle Daukaus defeated Michel Pereira via knockout – Round 1, 0:43
Yizha defeated Westin Wilson via knockout – Round 1, 0:37
SuYoung You defeated Xiao Long via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Uran Satybaldiev defeated Diyar Nurgozhay via submission (Ezekiel Choke) – Round 1, 2:45