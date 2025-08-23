Sat. Aug 23rd, 2025
UFC Shanghai Results

UFC Shanghai Results – Walker vs. Zhang

By Eric Kowal 7 hours ago

UFC Shanghai results from the Shanghai Indoor Stadium in Shanghai, China.

UFC Shanghai results blow:

Main card

Johnny Walker defeated Zhang Mingyang via second-round TKO (2:37)

Aljamain Sterling defeated Brian Ortega via unanimous decision (50-45, 50-45, 50-45)

Sergei Pavlovich defeated Waldo Cortes-Acosta via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)

Sumudaerji defeated Kevin Borjas via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Taiyilake Nueraji defeated Kiefer Crosbie via first-round TKO (3:33) | Illegal knee

Prelims

Gauge Young defeated Maheshate via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)

Charles Johnson defeateddef. Lone’er Kavanagh via knockout – Round 2, 4:35

Rongzhu defeated Austin Hubbard via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)

Kyle Daukaus defeated Michel Pereira via knockout – Round 1, 0:43

Yizha defeated Westin Wilson via knockout – Round 1, 0:37

SuYoung You defeated Xiao Long via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Uran Satybaldiev defeated Diyar Nurgozhay via submission (Ezekiel Choke) – Round 1, 2:45

