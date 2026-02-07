Mon. Feb 9th, 2026
UFC Vegas 113 results

UFC Vegas 113 results – Bautista vs. Oliveira

By Eric Kowal 2 days ago

UFC Vegas 113 results from the newly named Meta Apex in Las Vegas, Nevada.

In the bantamweight main event, Mario Bautista meets Vinicius Oliveira after Kyoji Horiguchi and Amir Albazi clash in a flyweight contest in the co-main event.

UFC Vegas 113 results below:

Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)

Mario Bautista defeated Vinicius Oliveira via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:46

Kyoji Horiguchi defeated Amir Albazi via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Rizvan Kuniev defeated Jailton Almeida via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Michal Oleksiejczuk defeated Marc-Andre Barriault via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Farid Basharat defeated Jean Matsumoto via split decision (29-28, 29-28, 28-29)

Dustin Jacoby defeated Julius Walker via TKO (strikes) – Round 2, 1:42

Preliminary Card

Daniil Donchenko defeated Alex Morono via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-27)

Nikolay Veretennikov defeated Niko Price via TKO (strikes) – Round 1, 1:42

Ketlen Souza defeated Bruna Brasil via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Javid Basharat defeated Gianni Vazquez via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Wang Cong defeated Eduarda Moura via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)

Jakub Wiklacz defeated Muin Gafurov via submission (guillotine choke)- Round 3, 4:59

Klaudia Sygula defeated Priscila Cachoeira via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

author avatar
Eric Kowal
MyMMANews.com - We cover everything from MMA, BJJ, Bare Knuckle, Wrestling, Boxing, Kickboxing, and Judo News, Opinions, Videos, Radio Shows, Photos and more.
See Full Bio
social network icon social network icon social network icon social network icon

You may also like

Usman Nurmagomedov

Usman Nurmagomedov retains title in PFL Road to Dubai main event

By Report 2 days ago
BKFC KnuckleMania VI, KnuckleMania VI, KnuckleMania

BKFC KnuckleMania VI weigh-in results and video – Rothwell vs. Arlovski 3

By Eric Kowal 2 days ago
UFC Vegas 113

4 fighters miss weight for UFC Vegas 113

By Eric Kowal 3 days ago
Last Man Standing

GLORY 105: Last Heavyweight Standing Finals Weigh-In Results

By Report 3 days ago
Road to Dubai

PFL Road to Dubai weigh-in results – Nurmagomedov s. Davis

By Report 3 days ago
Jon Jones, Jon Jones returns

Jon Jones – “I have severe arthritis”

By Eric Kowal 4 days ago