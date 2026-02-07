UFC Vegas 113 results – Bautista vs. Oliveira
UFC Vegas 113 results from the newly named Meta Apex in Las Vegas, Nevada.
In the bantamweight main event, Mario Bautista meets Vinicius Oliveira after Kyoji Horiguchi and Amir Albazi clash in a flyweight contest in the co-main event.
UFC Vegas 113 results below:
Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)
Mario Bautista defeated Vinicius Oliveira via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:46
Kyoji Horiguchi defeated Amir Albazi via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Rizvan Kuniev defeated Jailton Almeida via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Michal Oleksiejczuk defeated Marc-Andre Barriault via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Farid Basharat defeated Jean Matsumoto via split decision (29-28, 29-28, 28-29)
Dustin Jacoby defeated Julius Walker via TKO (strikes) – Round 2, 1:42
Preliminary Card
Daniil Donchenko defeated Alex Morono via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-27)
Nikolay Veretennikov defeated Niko Price via TKO (strikes) – Round 1, 1:42
Ketlen Souza defeated Bruna Brasil via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Javid Basharat defeated Gianni Vazquez via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Wang Cong defeated Eduarda Moura via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Jakub Wiklacz defeated Muin Gafurov via submission (guillotine choke)- Round 3, 4:59
Klaudia Sygula defeated Priscila Cachoeira via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)