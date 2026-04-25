UFC Vegas 116 results – Sterling vs. Zalal

By Eric Kowal

UFC Vegas 116 from the Meta APEX in Las Vegas – The April 25th event will be broadcast live via Paramount+ and is headlined by a featherweight bout between former bantamweight champion Aljamain Sterline and Youssef Zalal.

UFC Vegas 116 results below:

Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)

Aljamain Sterling vs. Youssef Zalal

Norma Dumont vs. Joselyne Edwards

Rafa Garcia vs. Alexander Hernandez

Davey Grant vs. Adrian Luna Martinetti

Montel Jackson vs. Raoni Barcelos

Ryan Spann defeated Marcus Buchecha via KO – Round 2, 2:10

Preliminary Card (Paramount+ at 5 p.m. ET)

Eric McConico defeated Rodolfo Vieira via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Jackson McVey defeated Sedriques Dumas via submission (D’Arce choke) – Round 1, 2:14

Michelle Montague defeated Mayra Bueno Silva via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)

Cody Durden defeated Jafel Filho via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Francis Marshall def. Lucas Brennan via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-273)

Victor Valenzuela def. Max Griffin via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Talita Alencar def. Julia Polastri via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Eric Kowal
You may also like

Chico Kwasi, GLORY 107

Chico Kwasi Becomes Double Champ | GLORY 107 Results

By Report 3 hours ago
Tim Means

Tim Means arrested, charged with felony count of child abuse

By Eric Kowal 12 hours ago
Norma Dumont

Norma Dumont’s Moment: Why a Win at UFC Vegas 116 Should Earn Her a Title Shot

By Eric Kowal 1 day ago
Chico Kwasi, GLORY 107

GLORY 107 Weigh-In Results. Champion vs. Champion Title Fight Now Official

By Report 1 day ago
Two shirtless male boxers stand shoulder to shoulder with arms crossed, wearing gloves against a dark textured background.

UFC Vegas 116 weigh-in results – Sterling vs. Zalal

By Eric Kowal 1 day ago
Sean Strickland

Luke Rockhold – “Sean Strickland, he’s a piece of sh*t”

By Eric Kowal 3 days ago