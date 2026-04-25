UFC Vegas 116 results – Sterling vs. Zalal
UFC Vegas 116 from the Meta APEX in Las Vegas – The April 25th event will be broadcast live via Paramount+ and is headlined by a featherweight bout between former bantamweight champion Aljamain Sterline and Youssef Zalal.
UFC Vegas 116 results below:
Main Card (Paramount+ at 8 p.m. ET)
Aljamain Sterling vs. Youssef Zalal
Norma Dumont vs. Joselyne Edwards
Rafa Garcia vs. Alexander Hernandez
Davey Grant vs. Adrian Luna Martinetti
Montel Jackson vs. Raoni Barcelos
Ryan Spann defeated Marcus Buchecha via KO – Round 2, 2:10
Preliminary Card (Paramount+ at 5 p.m. ET)
Eric McConico defeated Rodolfo Vieira via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Jackson McVey defeated Sedriques Dumas via submission (D’Arce choke) – Round 1, 2:14
Michelle Montague defeated Mayra Bueno Silva via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Cody Durden defeated Jafel Filho via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)
Francis Marshall def. Lucas Brennan via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-273)
Victor Valenzuela def. Max Griffin via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Talita Alencar def. Julia Polastri via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)