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Tommy Fury, Misfits Boxing

Tommy Fury defeats Eddie Hall via majority decision in Misfits Boxing main event

By Eric Kowal 6 hours ago

Misfits Boxing was headlined by a mismatch between former strongman Eddie Hall and undefeated boxer Tommy Fury.

The event in Manchester, United Kingdom was broadcast live via DAZN.

Fury vs. Hall main card

Tommy Fury def. Eddie Hall via majority decision (59-56, 58-56, 57-57)

Matty Floyd vs. Anthony Taylor ruled no-contest (0:58, eye injury stoppage) | Brawl started

Armz def. Big Stacks via fourth-round TKO

Ibiza Final Boss def. Jordan McCann via majority decision (38-38, 39-37 x2)

Jade Jones def. Federikita via second-round TKO (0:59)

Swarmz def. Biel via second-round TKO (1:48)

Adam Brooks def. Rahim Pardesi via unanimous decision (40-36 x3)

Sheena Bathory def. Tina Snows via first-round TKO (1:09)

Fury vs. Hall prelims

Khallas Karim def. Luke Nevin via unanimous decision (38-36 x2, 39-36)

Lil Bellsy def. The CrAsian via unanimous decision (39-37 x2, 40-36)

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Eric Kowal
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