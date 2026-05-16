UFC Vegas 117 Results – Allen vs. Costa

By Eric Kowal 1 day ago

UFC Vegas 117 results from the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the main event, Arnold Allen and Melquizael Costa clash in a featherweight contest.

Main card (Paramount+ at 8 p.m. ET)

Arnold Allen defeated Melquizael Costa via unanimous decision (50-45, 50-45, 49-46)

Doo Ho Choi defeated Daniel Santos via TKO – Round 2, 4:29

Juan Diaz defeated Malcolm Wellmaker via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:08

Modestas Bukauskas defeated Christian Edwards via split decision (29-28, 28-29, 29-28)

Bernando Sopaj defeated Timothy Cumaba via submission (rear-naked choke) – Round 2, 2:25

Khaos Williams defeated Nikolay Veretennikov via TKO – Round 1, 3:31

Prelims (Paramount+ 5 p.m. ET)

Ivan Erslan defeated Tuco Tokkos via decision (29-28, 29-28, 29-28)

Tommy Gantt defeated Artur Minev via TKO – Round 2, 2:51

Ketlen Vieira defeated Jacqueline Cavalcanti via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Cody Brundage defeated Andre Petroski via TKO – Round 2, 0:44

Alice Ardelean defeated Pollyanna Viana via submission (capsule lock) – Round 2, 4:36

Luis Gurule defeated Daniel Barez via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Nicolle Caliari defeated Shauna Bannon via submission (head & arm choke) – Round 3, 3:08

Eric Kowal
