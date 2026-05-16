UFC Vegas 117 Results – Allen vs. Costa
UFC Vegas 117 results from the META Apex in Las Vegas, Nevada. In the main event, Arnold Allen and Melquizael Costa clash in a featherweight contest.
UFC Vegas 117 results below:
Main card (Paramount+ at 8 p.m. ET)
Arnold Allen defeated Melquizael Costa via unanimous decision (50-45, 50-45, 49-46)
Doo Ho Choi defeated Daniel Santos via TKO – Round 2, 4:29
Juan Diaz defeated Malcolm Wellmaker via submission (rear-naked choke) – Round 2, 4:08
Modestas Bukauskas defeated Christian Edwards via split decision (29-28, 28-29, 29-28)
Bernando Sopaj defeated Timothy Cumaba via submission (rear-naked choke) – Round 2, 2:25
Khaos Williams defeated Nikolay Veretennikov via TKO – Round 1, 3:31
Prelims (Paramount+ 5 p.m. ET)
Ivan Erslan defeated Tuco Tokkos via decision (29-28, 29-28, 29-28)
Tommy Gantt defeated Artur Minev via TKO – Round 2, 2:51
Ketlen Vieira defeated Jacqueline Cavalcanti via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Cody Brundage defeated Andre Petroski via TKO – Round 2, 0:44
Alice Ardelean defeated Pollyanna Viana via submission (capsule lock) – Round 2, 4:36
Luis Gurule defeated Daniel Barez via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Nicolle Caliari defeated Shauna Bannon via submission (head & arm choke) – Round 3, 3:08