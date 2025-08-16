UFC 319 results – Du Plessis vs. Chimaev

Sun. Aug 17th, 2025
By Eric Kowal 19 hours ago
The United Center in Chicago, Illinois will play host for Saturday’s UFC 319 fight card headlined by a middleweight title bout between defending champion Dricus Du Plessis and challenger Khamzat Chimaev.

In the co-main event slot, former Bellator MMA star Aaron Pico makes his UFC octagon debut when he takes on Lerone Murphy.

UFC 319 results below:

Main card (ESPN+ PPV at 10 p.m. ET)

Khamzat Chimaev defeated Dricus du Plessis via unanimous decision (50-44, 50-44, 50-44) – for UFC middleweight title

Lerone Murphy defeated Aaron Pico via KO – Round 1, 3:21

Carlos Prates defeated Geoff Neal via KO – Round 1, 4:59

Michael Page defeated Jared Cannonier via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Tim Elliott defeated Kai Asakura via submission (guillotine choke) – Round 2, 4:39

Prelims (ESPN/ESPN+ at 8 p.m. ET)

Baysangur Susurkaev defeated Eric Nolan via submission (rear-naked choke) – Round 2, 2:01

Michal Oleksiejczuk defeated Gerald Meerschaert via TKO – Round 1, 3:03

Loopy Godinez defeated Jessica Andrade via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Alexander Hernandez defeated Chase Hooper via TKO – Round 1, 4:58

Early prelims (ESPN+ at 6:30 p.m. ET)

Drakkar Klose defeated Edson Barboza via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Karine Silva defeated Dione Barbosa via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Joseph Morales defeated Alibi Idris via submission (triangle choke) – Round 2, 3:04

