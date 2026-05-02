Mon. May 4th, 2026
UFC Perth results

UFC Perth results – Jack Della Maddalena vs. Carlos Prates

By Eric Kowal 2 days ago

UFC Perth results from the RAC Arena in Perth, Australia.

In the May 2 main event, former UFC welterweight champion Jack Della Maddalena meets rising star Carlos Prates at 170-pounds.

UFC Perth results below:

Main Card (Paramount+ LIVE now)

Carlos Prates defeated Jack Della Maddalena via TKO – Round 3, 3:17

Quillan Salkilld defeated Beneil Dariush via TKO – Round 1, 3:29

Steve Erceg defeated Tim Elliott via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Marwan Rahiki defeated Ollie Schmid via TKO – Round 1, 2:47

Brando Pericic defeated Shamil Gaziev via KO – Round 2, 3:44

Louie Sutherland defeated Tai Tuivasa via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-26)

Preliminary Card

Cam Rowston defeated Robert Bryczek via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Junior Tafa defeated Kevin Christian via KO – Round 1, 2:42

Jacob Malkoun defeated Gerald Meerschaert via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Colby Thicknesse defeated Vince Morales via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Wes Schultz defeated Ben Johnston via submission (guillotine) – Round 3, 1:50

Jonathan Micallef defeated Themba Gorimbo via split decision (29-28, 29-28, 28-29)

Kody Steele defeated Dom Mar Fan via submission (heel hook) – Round 1, 3:56

author avatar
Eric Kowal
MyMMANews.com - We cover everything from MMA, BJJ, Bare Knuckle, Wrestling, Boxing, Kickboxing, and Judo News, Opinions, Videos, Radio Shows, Photos and more.
See Full Bio
social network icon social network icon social network icon social network icon
Tags:

You may also like

Logan Storley, PFL Sioux Falls

Logan Storley dominates in PFL Sioux Falls main event

By Report 15 hours ago
Two UFC fighters in the octagon: one lands a knee to the other's face, both battered and bleeding, with a camera crew and spectators in the background.

Carlos Prates Makes His Case: Dominant Win at UFC Perth Puts Him First in Line for Welterweight Title Shot

By Eric Kowal 1 day ago
PFL Sioux Falls

PFL Sioux Falls weigh-in results – Storley vs. Zendeli

By Report 2 days ago
Two shirtless UFC fighters flexing their arms in a split-screen pose with a red UFC logo above and 'Ceremonial Weigh-Ins' text across the center.

UFC Perth weigh-in results and video – Della Maddalena vs. Prates

By Eric Kowal 3 days ago
Official trailer thumbnail: close-up of a focused female fighter with sweat, overlaid with 'ROUSEY vs CARANO' and 'OFFICIAL TRAILER'.

OFFICIAL TRAILER: Rousey vs Carano | Diaz vs Perry | Ngannou vs Lins

By Eric Kowal 3 days ago
police officer, SENSHI

Bulgarian Police Officer Faces a Japanese Samurai at SENSHI 31 Gladiators

By Report 3 days ago