UFC Perth results – Jack Della Maddalena vs. Carlos Prates
UFC Perth results from the RAC Arena in Perth, Australia.
In the May 2 main event, former UFC welterweight champion Jack Della Maddalena meets rising star Carlos Prates at 170-pounds.
UFC Perth results below:
Main Card (Paramount+ LIVE now)
Carlos Prates defeated Jack Della Maddalena via TKO – Round 3, 3:17
Quillan Salkilld defeated Beneil Dariush via TKO – Round 1, 3:29
Steve Erceg defeated Tim Elliott via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Marwan Rahiki defeated Ollie Schmid via TKO – Round 1, 2:47
Brando Pericic defeated Shamil Gaziev via KO – Round 2, 3:44
Louie Sutherland defeated Tai Tuivasa via unanimous decision (30-26, 30-26, 30-26)
Preliminary Card
Cam Rowston defeated Robert Bryczek via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)
Junior Tafa defeated Kevin Christian via KO – Round 1, 2:42
Jacob Malkoun defeated Gerald Meerschaert via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Colby Thicknesse defeated Vince Morales via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)
Wes Schultz defeated Ben Johnston via submission (guillotine) – Round 3, 1:50
Jonathan Micallef defeated Themba Gorimbo via split decision (29-28, 29-28, 28-29)
Kody Steele defeated Dom Mar Fan via submission (heel hook) – Round 1, 3:56