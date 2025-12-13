Sat. Dec 13th, 2025
UFC Vegas 112, Manel Kape, Brandon Royval

UFC Vegas 112 weigh-in results – Royval vs. Kape

By Eric Kowal 7 hours ago

UFC officials held weigh-ins today ahead of Saturday’s UFC Vegas 112 fight card from the Apex in Las Vegas, Nevada. In the main event, former RIZIN bantamweight champion Manel Kape takes on former UFC flyweight title contender Brandon Royval at 125-pounds.

UFC Vegas 112 weigh-in results below:

Main Card (ESPN2/ESPN+ at 10 p.m. ET)

Brandon Royval (126) vs. Manel Kape (126)

Giga Chikadze (146) vs. Kevin Vallejos (145)

Cesar Almeida (186) vs. Cezary Oleksiejczuk (185.5)

Melquizael Costa (145.5) vs. Morgan Charriere (145.5)

Kennedy Nzechukwu (243) vs. Marcus Buchecha (251.5)

King Green (158.5) vs. Lance Gibson Jr. (158.5) — 160-pound catchweight bout

Preliminary Card (ESPN2/ESPN+ at 7 p.m. ET)

Amanda Lemos (115.5) vs. Gillian Robertson (116)

Joanderson Brito (145.5) vs. Isaac Thomson (146)

Neil Magny (171) vs. Yaroslav Amosov (171)

Sean Sharaf (251) vs. Steven Asplund (261)

Melissa Croden (136) vs. Luana Santos (136)

Allen Frye (242) vs. Guilherme Pat (238)

Jamey-Lyn Horth (126) vs. Tereza Bleda (126)

